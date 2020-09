Jahrelang steht er im Schatten des legendären Songschreiberpaares Lennon/McCartney. Jetzt, wo die Beatles seit einigen Monaten getrennte Wege gehen, sprudelt es aus George Harrison geradezu heraus. Ganze 23 Songs hat er für sein Solowerk "All things must pass" geschrieben. Darunter einen Song in dem er seine Liebe zur Hare-Krishna-Bewegung ausdrückt. "My sweet lord“ wird ein Welthit, doch nur einen Monat nach der Veröffentlichung kommt es zu einer Klage.