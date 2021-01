Bob Marley schwimmt auf einer Erfolgswelle. In seiner Heimat Jamaika ist er der große Star. In dem Karibikstaat wird der Reggae-Musiker geradezu vergöttert. Nicht nur seine musikalische Botschaft verbreitet sich in Windeseile. Seine spirituellen Texte, die allesamt von der Rastafari-Religion handeln, machen ihn zu einer wichtigen Identifikationsfigur.

Der Text…

… beschreibt die Situation an dem Abend in der Suppenküche. Die Worte wurden ursprünglich in Jamaika-Kreolisch verfasst und trugen den Titel "No, woman, nah cry", was übersetzt "No, woman, don't cry" bedeutet, also "Nein, Frau, weine nicht" und nicht wie häufig angenommen "Keine Frau, kein Geheule".

Coverversionen…

… gibt es Dutzende. Die Erfolgreichste stammt von den Fugees. Deren Version landet 1996 auf Platz 2 der britischen Charts.

Und heute?