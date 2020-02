Noch mit den Scheidungspapieren in der Hand, geht Hammond ins Studio, um mit Diane Warren an einem neuen Song zu arbeiten. Aufgeregt erzählt er seiner Songschreiber-Partnerin, dass er endlich seine Claudia heiraten kann. "Nothing’s Gonna Stop Us Now" - nichts kann uns jetzt noch aufhalten, sagt er erleichtert. Diane wird hellhörig. Fieberhaft schreiben sie einen Song mit genau diesem Titel. Und Albert ist so begeistert, dass er seiner Claudia den Song zur Hochzeit schenken will. Doch wenig später ruft auch Regisseur Michael Gottlieb an. Der braucht einen Song für die Hochzeitsszene in seiner Komödie "Mannequin". Nach langem hin und her rückt Hammond den Titel heraus, schließlich kann er diesen ja trotzdem bei seiner Hochzeit singen. Dazu wird die Version von der Band "Starship", früher bekannt als Hippie-Legende "Jefferson Airplane" ein Welthit.