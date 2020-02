1984: Richard von Weizsäcker wird deutscher Bundespräsident - und Steve Perry bringt "Oh Sherrie" heraus.

Steve Perry ist hin und her gerissen. Mit seiner Band Journey feiert er zwar unglaubliche Erfolge, verkauft Millionen Platten und verdient unverschämt viel Geld. Doch sein Privatleben bleibt dabei auf der Strecke. Mit seiner Freundin Sherrie Swafford führt er eine On-Off-Beziehung, mal sind sie zusammen, mal fliegen die Fetzen und die beiden trennen sich.

Der Text…

… beschreibt die explosive Beziehung von Steve und Sherrie. "Oh Sherrie, unsere Liebe bleibt bestehen, sie bleibt bestehen. Oh, ich will loslassen. Du tust mir weiter weh. Allein wärst du besser dran."

In den Charts…

… ist "Oh Sherrie" ein Riesenerfolg. Platz drei in den US-Charts und in Deutschland in den Top 50.

Und heute?