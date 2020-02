Andy McCluskey und Paul Humphreys sind mächtig stolz. Mit ihrer Band OMD zählen sie zur Creme de la Creme der britischen Popmusik. Gemeinsam mit Ultravox und Depeche Mode haben sie den New Wave hoffähig gemacht und so eine ganz neue Epoche eingeläutet. Synthesizer-Sounds bestimmen die Charts und Andy und Paul sind mittendrin. Derzeit sammeln die beiden kreativen Köpfe unzählige neue Ideen für ihr kommendes Album "Architecture and Morality". Und eines Morgens hört McCluskey zufällig, dass die französische Nationalheldin Jeanne d’Arc vor genau 550 Jahren gestorben sei.

Der Brite war schon immer von der historischen Figur fasziniert, und beginnt spontan einige Zeilen über sie aufzuschreiben. Zwei Stunden später hat er zwei Seiten vollgekritzelt und Textmaterial für zwei Songs. Neben "Joan of Arc" entsteht in kürzester Zeit auch der Titel "Maid of Orleans". Musikalisch wagen OMD dabei gleich diverse Experimente. Zum einen ist die Hymne über Jeanne d’Arc eine Art Walzer, garniert mit Marschtrommeln und Dudelsack-Klängen. Zum anderen beginnt der Song mit einer sehr gewöhnungsbedürftigen Geräusch-Collage.

Obwohl kaum jemand den Titel für chartfähig hält, wählen Andy und Paul das Risiko. Sie bringen die schwere musikalische Kost als Single heraus und werden für ihren Mut belohnt. "Maid of Orleans" wird zur Überraschung aller ein weltweiter Hit und in Deutschland zur erfolgreichsten Single des Jahres.

Der Text

... ist eine Liebeserklärung an die legendäre Jeanne d’Arc. "Wenn Jeanne d’Arc ein Herz hätte, würde sie es verschenken? An jemanden wie mich, der sich danach sehnt zu erkennen, wie ein Engel wirklich sein sollte?"

Coverversionen

... gibt es unter anderem von Gregorian. Von Drafi Deutscher stammt die deutsche Fassung "Jeanne d’Arc".

Und heute