Doch davon lässt sich der Superstar nicht einschüchtern. Politisch lässt er sich nicht vor den Karren spannen, er spielt auf einem eilig organisierten Friedenskonzert und positioniert sich auch in seinen Songtexten klar für den Frieden und gegen Gewalt. In seinem neusten Song träumt Marley z.B. von Einigkeit und einer Welt ohne Kriege und Kämpfe. Ähnlich wie in John Lennons "Imagine" geht es um die Hoffnung auf eine friedlichere Welt und das Ende der Unterdrückung.

Fieberhaft werkelt er in seinem Haus in Trenchtown an dem Song, der allen Menschen in Jamaika in dieser schwierigen Zeit Mut und Kraft geben soll. Musikalisch lässt er sich dabei von einem schon älteren Titel seiner Band The Wailers inspirieren. Und tatsächlich gelingt ihm ein kleines Meisterwerk. "One Love" wird ein weltweit ein Riesenerfolg und einer der größten Hits in Bob Marleys Karriere.