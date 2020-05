Das Space Shuttle "Challenger" startet seinen Jungfernflug ins Weltall und die Flying Pickets bringen "Only You" heraus.

Brian Hibbard ist völlig elektrisiert. Zwar ist er schon seit vielen Jahren in John McGrath's '7:84 Theatergruppe engagiert. Doch seine letzte Rolle hat alles verändert. Im Stück "One big blow" mimt er mit Kollegen eine A-Cappella-Gesangsband und entdeckt seine große Leidenschaft fürs Singen. Die Kritiker sind völlig aus dem Häuschen. Hibbbards Stimme klänge absolut professionell, reif für eine große Gesangskarriere. Anfangs lacht der Brite über so viel Lob, dann entschließt er sich doch mit fünf Kollegen eine eigene A-Capell- Gruppe zu gründen. Als Bandnamen wählen sie den Namen "Flying Pickets" - so wurden auch die Streikposten der englischen Bergarbeiter genannt.

Der Text...

... handelt vom traurigen Ende einer großen Liebe. "Alles, was ich brauchte war die Liebe, die du gabst, alles was ich brauchte für einen weiteren Tag - alles was ich je wusste, nur du."

Coverversionen...

... gibt es neben der Fassung von den Flying Pickets auch von Enrique Iglesias und Rita Coolidge.

Und heute?