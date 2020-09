Doch mittlerweile kristallisiert sich heraus: All der Erfolg hat auch seine Schattenseiten. Überall wird er von hysterischen Teenagern bedrängt, Klatschreporter verfolgen ihn bis auf die Hoteltoilette, auf die Straße begibt er sich nur noch mit seinen Bodyguards. Dazu kommt: All der Stress nagt an seiner Gesundheit. Ausgerechnet seine Stimme macht schlapp, Paul erkrankt an einer Infektion des Rachenraums, seine Stimmbänder sind ernsthaft angegriffen.



Immer wieder muss er Pausen einlegen, trotzdem lässt er es sich nicht nehmen, an der Band-Aid-Single "Do they know it's Christmas" mitzuwirken. Und auch ein neues Album muss der Mädchenschwarm abliefern. Young geht bis an die absolute Belastungsgrenze, riskiert sogar bleibende Schäden an seiner Stimme. Schließlich soll auch die folgende Scheibe ein durchschlagender Erfolg werden.



Neben Eigenkompositionen sind darauf auch viele Coversongs zu hören. Unter anderem eine Nummer, die im Original vom Duo "Hall&Oates" stammt. Und die zum größten Erfolg seiner Karriere wird. "Everytime you go away" wird ein Riesenhit und seine einzige Nummer eins in den USA.