Für ihn ist das Kapitel endgültig abgeschlossen. Musikalisch liegt er schon lange nicht mehr auf derselben Wellenlänge wie seine Bandkollegen. Jetzt sind sie sich auch persönlich nicht mehr grün. Peter Gabriel ist enttäuscht von der kommerziellen Maschinerie, die seine Band "Genesis" mittlerweile bestimmt. Darüber hinaus wird ihm klar, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt. Seine Frau Jill erwartet ein Baby und es gibt Probleme in der Schwangerschaft. Die nächste Zeit will Peter nur für Frau und Kind da sein, also verlässt er die Band.

Heute zählt Peter Gabriel zu den erfolgreichsten Musikern Großbritanniens. Bildrechte: imago/Scherf

In seiner Heimat Somerset igelt er sich ein und erlebt nicht nur, wie sein Töchterchen Anna zur Welt kommt. Gabriel nutzt die Zeit auch dafür, wieder zu sich selbst zu finden. Er baut Gemüse an, lernt Yoga und joggt unermüdlich den Solsbury hill - ganz in der Nähe seines Hauses - rauf und runter. Doch die neue Situation ist nicht einfach für ihn. Die Angst vor der ungewissen Zukunft und den Frust über den unvermeidlichen Bandausstieg verarbeitet er in einem Song, der eine neue Ära in seinem Leben einläutet. "Solsbury hill" wird der erste Hit in der überaus erfolgreichen Solokarriere von Peter Gabriel.