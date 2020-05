Die holländischen Schwestern Toni, Betty und Marianne Kowalczyk sind bereits alte Hasen im Musikgeschäft. In diversen TV-Shows sind sie schon als "Zingende Zusjes" und später als "Beat-Girls" aufgetreten. Ihren Mix aus Schlager und Pop präsentieren sie zum Teil sogar auf Deutsch.

Doch der große Durchbruch ist den Mädels bisher noch nicht gelungen. Nicht nur die Schwestern sind ernüchtert, auch ihr Songschreiber Werner Theunissen kann sich einfach nicht erklären, warum es bisher kein Song in die Hitparaden geschafft hat. In der Not beschließt das gesamte Team eine Kehrtwende.

Der Text:

... handelt von der Sehnsucht nach dem gleichnamigen Fluss in den USA. "Mississippi - ich erinnere mich an Dich. Jedes Mal, wenn ich weg muss, sehne ich mich nach dem Tag, an dem ich wieder von Dir träume".

In den Charts

... ist "Mississippi" ein überwältigender Erfolg. Platz 1 in Deutschland, Großbritannien, sowie in vielen weiteren europäischen Ländern.

Und heute?