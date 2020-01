Queen-Schlagzeuger Roger Taylor ist völlig fasziniert: Eben hat er den ersten Rohschnitt des brandneuen Hollywoodstreifens "Highlander" gesehen und irgendwie hat ihn die Fantasy-Geschichte absolut gepackt. Darin geht es um den Schotten Conor McLeod, der erfährt, dass er einer von wenigen Unsterblichen auf der Welt ist. In der Folge kämpft er gegen andere Menschen seinesgleichen - denn am Ende kann es nur einen geben, der die Macht hat, über die Welt zu herrschen.

Taylor macht sich sofort an die Arbeit, denn gemeinsam mit seinen Bandkollegen soll er die Musik für den Soundtrack des spannenden Meisterwerks schreiben. Vor allem eine Filmszene geht ihm einfach nicht aus dem Kopf. Darin steht der niedergeschossene Connor McLeod wieder auf und wird von einem Kind gefragt, wie das möglich sei. Seine Antwort: "It's a kind of magic" - "Es ist wie eine Art Magie."