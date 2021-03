Freddie Mercury liegt tiefenentspannt in der Badewanne und sinniert vor sich hin. Es war heute mal wieder ein harter Arbeitstag im Musikland-Studio in München. Jetzt versucht er in seinem Hotelzimmer im nahegelegenen Hilton am Tucherpark die Akkus wieder aufzuladen. Derzeit produzieren die Briten ihr neues Album "The Game". Und noch fehlt der eine oder andere Song. Plötzlich schreckt der Sänger hoch. Er hat eine wirklich viel versprechende Idee. Freddie ruft Chef-Roadie Peter Hince mit seiner Akustikgitarre heran, hüllt sich noch klatschnass in einen Bademantel und legt los.



Ihm schwebt eine Rock'n'Roll-Nummer im Stil von Elvis vor. Seine Gitarrenkünste sind zwar limitiert, doch das gibt dem Song erst die spezielle Note. Zehn Minuten später hat er große Teile fertig komponiert. Und noch am selben Abend stellt er die Songidee seiner Band und Produzent Reinhold Mack vor. Alle sind derart begeistert, dass sie beschließen den Titel sofort so einfach und pur aufzunehmen. Wenig später ist die Nummer m Kasten. "Crazy little thing called love" wird ein Riesenerfolg und die erste Nummer 1 für Queen in den USA.