Die Krise ist überstanden. Jahrelang hatte Country-Musik einen schlechten Ruf. Galt als veraltet, als Genre für die konservative US-Landbevölkerung. Doch in den letzten Jahren ging's wieder steil bergauf. Bands wie die "Eagles" und "Lynyrd Skynyrd" vermischen Country mit modernem Rocksound und bescheren dem Genre ein absolutes Highlight.



Gleichzeitig nähert sich Country auch immer mehr der Popmusik. "Urban Cowboy" nennt sich die neue Strömung, die Künstler wie Dolly Parton und Kenny Rogers weltweit berühmt macht. Auch Juice Newton hofft, von dieser Erfolgswelle zu profitieren. Ein paar Songs konnte sie schon in den Country-Charts platzieren, doch mit dem nächsten Album will sie endgültig den Durchbruch landen.



Gemeinsam mit Produzent Richard Landis sucht sie fieberhaft nach geeigneten Songs, kramt alte Pop-Klassiker von den "Everly Brothers" und Elton John heraus. Sie arbeitet an einer neuen Version von Chip Taylors "Angel of the morning" und wagt sich an einen Titel, den ursprünglich der Waliser Dave Edmunds veröffentlicht hat. Und tatsächlich landet sie mit ihren Country-Pop-Versionen einen Volltreffer. "Queen of hearts" wird ein großer Überraschungshit und der erfolgreichste Titel ihrer Karriere.