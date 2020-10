Die vier Musiker der Band Racey sind die Helden des britischen Badeorts Supermare. Jeden Samstag spielen sie im heimischen Dorfsaal auf und begeistern Fans und Urlauber, die mittlerweile scharenweise zu den Konzerten strömen. Den großen Durchbruch haben die Briten jedoch nicht vor Augen - unter der Woche gehen sie brav ihren Berufen als Fensterputzer oder Schausteller nach. Doch an einem dieser Samstage ändert sich für die Band alles. Kein Geringerer als Starproduzent Mickie Most schaut sich eine der Racey-Shows an, und sein Besuch ist kein Zufall.

Der Text...

... beschreibt die Ängste eines Mannes, der nicht weiß, wie er seiner Angebeteten gegenübertreten soll. "Manche Mädchen wollen, manche nicht, manche Mädchen brauchen viel Liebe, manche nicht. Ich bin zwar verliebt, aber ich weiß nicht, was ich tun soll."

In den Charts...

... landet "Some Girls" in Deutschland und in Großbritannien auf Platz zwei.

Und heute?