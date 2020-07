1986: Argentinien wird Fußball-Weltmeister und Chris Rea veröffentlicht "On the beach".

Der Text...

... entstand ursprünglich als Gedicht und handelt von einer großen, verflossenen Liebe. Am Strand denkt der Verlassene an glückliche Tage, an die Sommernächte, die er mit seiner Liebsten verbracht hat. Und im Wind hört er die Melodie, die ihn an die schönen Zeiten erinnert.

In den Charts...

... landete "On the beach" nicht ganz auf den vordersten Plätzen. In Großbritannien in den Top 60 und in Frankreich war der Song in den Top 50.

Und heute?