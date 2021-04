UB 40 sind die Vorzeigeband der neuen britischen Reggae-Szene. Seitdem Pretenders-Sängerin Chrissie Hynde die Multikultitruppe bei einem Clubkonzert entdeckt und vom Fleck weg als Vorband der neuen Pretenders-Tour engagiert hat, läuft's für die Jungs aus Birmingham richtig rund. Schon drei ihrer Alben landeten in den Top fünf der britischen Charts. Und auch ihre Singles platzieren sich nicht schlecht.

Unter anderem planen sie, einen Song aufzunehmen, den sie von Tony Tribe kennen. "Red red wine" ist eine Ode an die Wirkung des edlen Tropfens. Und damit können sich UB 40 absolut identifizieren. Erst als sie sich den Titel vornehmen, realisieren sie, dass ein gewisser N. Diamond den Track ursprünglich geschrieben hat. Wahrscheinlich irgendein Reggae-Sänger aus Jamaika, denken sie sich anfangs. Erst viel später stellen sie völlig überrascht fest, dass die Zeilen doch tatsächlich von Schmusebarde Neil Diamond stammen. Und tatsächlich verhilft ihnen gerade dieser Titel zu einem Welt-Erfolg. "Red red wine" wird ein Riesen-Hit und landet sowohl in den USA, als auch in Großbritannien auf Platz eins.