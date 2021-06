Der Sänger George McCrae Bildrechte: imago/Metodi Popow

Anfang 1974 suchen die Komponisten Casey und Finch der "KC and The Sunshine Band" eine Sängerin oder einen Sänger mit einer sehr hohen Stimme. Sie selbst sind einfach nicht in der Lage, die Nummer in dieser Tonlage zu bewältigen. Daher soll erst McCraes Ehefrau Gwen die Nummer singen, doch als vorher bereits George im Studio auftaucht, versucht er sich spontan an dem Titel. Eigentlich ist dieser mit einer warmen Soulstimme gesegnet, fasst sich aber ein Herz und singt den Song mit seiner Kopfstimme ein. Und trifft damit genau ins Schwarze. "Rock Your Baby" wird ein Welterfolg und der erste große Hit der Disco-Ära.