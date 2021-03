Die Nachricht schlägt ein wie eine Bombe. John Lennon, der große Superstar ist tot. Ermordet von einem Psychopathen. Einfach so aus dem Leben gerissen. Seine Fans sind total geschockt. Noch in der Nacht versammeln sich Tausende vor seinem Wohnhaus in New York und trauern um den Ex-Beatle. Und auch die Popwelt ist völlig konsterniert. Die großen Stars verneigen sich vor dem Ausnahmekünstler. Die Musiker von Roxy Music planen zum Beispiel eine ganz besondere Hommage an ihr großes Idol. Bei einem TV-Konzert in Deutschland wollen sie Lennon die Ehre erweisen und einen seiner bekanntesten Titel spielen.

