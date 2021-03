1985: Boris Becker gewinnt als erster Deutscher das Tennis-Turnier von Wimbledon - und Sandra veröffentlicht "Maria Magdalena".

Sandra Ann Lauer steht völlig neben sich. Gerade hat sie eine folgenschwere Entscheidung getroffen und ist total unsicher, ob sie damit wirklich richtig liegt. Ganz mutig kündigt sie den Vertrag mit ihrer erfolgreichen Mädelsband "Arabesque". Vor allem in Japan konnte das Trio Hits wie am Fließband landen. Doch das reicht der exotisch anmutenden Schönheit nicht. Sie will die Welt erobern und als Solokünstlerin durchstarten. Und zum Glück bekommt sie tatkräftige Unterstützung für diesen Plan. Sandra Ann Lauer bei einem Auftritt 2011: Die Pop-Sängerin feierte vor allem in den 1980er-Jahren Erfolge. Bildrechte: IMAGO

Ihr neuer Freund, Musikproduzent Michael Cretu unterstützt sie darin, ihren eigenen Weg zu gehen. Und einen passenden Titel haben die beiden auch schon parat. Komponiert würde das Werk in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung, gemeinsam mit einem Star der Neuen Deutschen Welle. Dem zufällig anwesendem Hubert Kah. Der singt im Studio auch gleich den Background-Part im Refrain. Und das Ergebnis kann sich sehen und hören lassen. Vor allem in Südeuropa wird die Nummer in Windeseile zum Megahit. Die meisten Deutschen hören den Titel erst dort in ihrem Sommerurlaub und tragen die Nummer danach in die Heimat, wo "Maria Magdalena" etwa acht Wochen später auf Platz 1 der Singlecharts landet.

Der Text...

... handelt von einer freizügigen Frau, die wohl nie eine Maria Magdalena werden wird. "Ich werde nie Maria Magdalena sein - du bist ein Geschöpf der Nacht. Maria Magdalena - du bist ein Opfer des Kampfes, versprich mir Freude."

In den Charts...

... ist "Maria Magdalena" ein Riesenerfolg. Platz 1 in 21 Ländern, unter anderem Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Schweden. Dort wurde der Song sogar zur bis dahin erfolgreichsten Single einer Solo-Künstlerin.

Und heute?