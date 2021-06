Die Hollies sind wieder in der Spur, nachdem sie komplett in der Versenkung verschwunden waren. Und der Grund liegt auf der Hand. Kaum ist Sänger Allen Clarke nach seinem gescheiterten Soloausflug wieder in der Band, kehrt auch der Erfolg zurück. Mit "The air that I breath", einer Covernummer von Albert Hammond, landen sie einen weltweiten Hit und sind ganz plötzlich wieder voll im Rampenlicht. Und sie wittern weiter ihre Chance.