Terence Trent d'Arby im Jahr 1987. Bildrechte: IMAGO

Schon vor der Veröffentlichung seines ersten Albums ist er von seinen Fähigkeiten derart überzeugt, dass er in Interviews verspricht, eines der brillantesten Debüts der letzten zehn Jahre abzuliefern. Und tatsächlich sprühen seine Titel vor Inspiration und Innovation. Eine der Songideen, eine äußerst hitverdächtige Melange aus Soul und Pop, kam ihm sogar in einem wunderbaren Traum zugeflogen. Darin sah er ein Konzert seines großen Idols "Sade", die ihn danach fragt, ob er für sie einen Song schreiben könne. Von diesem Traum inspiriert schreibt er einen Titel ganz in ihrem lockeren und leichten soulartigen Stil. Und hält seine traumhafte Idee am nächsten Morgen fest. Und tatsächlich macht ihn die Hommage an "Sade" zum Superstar. "Sign your name" wird ein Riesenhit und einer der bekanntesten Songs in Terence Trent D'Arbys Karriere.