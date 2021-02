Mike & the Mechanics Bildrechte: dpa

Mike Rutherford zählt zu den größten Popstars, ist Multimillionär, Frauenheld und einer der einflussreichsten Gitarristen - trotzdem ist der Brite absolut unzufrieden. Zum einen werden die Pausen zwischen Tourneen und Albumproduktionen seiner Band Genesis immer länger, und Langeweile macht sich bei ihm breit. Zum anderen ist er regelrecht genervt davon, dass all seine Bandkollegen erfolgreiche Solokarrieren am Start haben.



An Sänger Phil Collins kommt derzeit niemand vorbei - und Keyboarder Tony Banks ist nebenher anerkannter Komponist für Filmsoundtracks. Trotzig startet Mike sein eigenes Projekt, schreibt mit B.A. Robertson erste Songs - und stellt eine Band zusammen. Musiker der Spitzenklasse schließen sich ihm an - unter anderem die Sänger Paul Young und Paul Carrack. Der erste Titel, der entsteht, ist ein wahres Science Fiction-Abenteuer - inspiriert von dem Film "Lautlos im Weltraum", einer traurigen Zukunftsvision. "Silent running" wird ein Welthit und der Auftakt für eine extrem erfolgreiche Zeit für Mike & The Mechanics.