Steve Winwood sitzt erschüttert auf seiner Couch. Mit Texter Will Jennings erinnert er sich an die Sängerin Valerie Carter, die einmal als größtes Musiktalent Amerikas gehandelt wurde.

Jahrelang haben sie von ihr nichts mehr gehört, dabei stritten sich einst die Stars darum, mit der attraktiven Blondine zusammen arbeiten zu können. Jackson Browne, Linda Ronstadt oder die Eagles erkennen ihr Riesenpotential - helfen ihr die ersten Alben aufzunehmen. Schließlich geht sie mit den Eagles auf Europa-Tournee. Doch Valerie ist zu unerfahren, hat vor jedem Auftritt höllisches Lampenfieber und erstickt ihre Angst mit Alkohol und Drogen. Am Ende der Tour driftet sie ab, ist ständig berauscht und vermasselt ihre Auftritte. Danach wird sie von ihrer Plattenfirma rausgeworfen. Trotz riesiger Vorschusslorbeeren steht sie vor dem Nichts. Im Anschluss verschwindet sie in der Versenkung.

… handelt von Valerie Carter und beschreibt deren Schicksal. "So ungebändigt steht sie da, mit den Händen in den Haaren. Ich kann nicht anders, als mich zu erinnern, wo sie mich berührt hat. Musik, hoch und zart, dann verschwand sie einfach. Valerie, ruf mich an."