Der Sommer in der Großstadt ist voller Möglichkeiten. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Seit einer Weile schon haben sie sich kaum gesehen, doch bei einem Familienfest im Hause Sebastian nähern sich die beiden wieder an. John erzählt von seinen verrückten Erlebnissen im Showbusiness und Mark zeigt seinen neuesten lyrischen Erguss, den er kürzlich in einem Literaturmagazin veröffentlicht hat. Als der Popstar die Zeilen liest, ist er völlig von den Socken. Der Text klingt unglaublich modern und würde hervorragend als Songtext funktionieren. Als Mark noch erzählt, dass er bereits eine Melodie dafür komponiert hat, gehen die beiden sofort an die Arbeit. Nur wenige Wochen später wird der fertige Titel als Single veröffentlicht. Und tatsächlich wird "Summer in the City" ein großer Erfolg - und die einzige Nummer 1 für Johns Band "Lovin' Spoonful".