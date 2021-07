John Guldberg und Tim Stahl haben das Wetter in ihrer dänischen Heimat satt. Ständig regnet es, außerdem ist es häufig viel zu kalt. Wie gerne würden sie jetzt einfach in den Urlaub fliegen. Das Problem: Nicht nur die Kaffee- sondern auch die Reisekasse der Musiker ist leer. Mit ihrer Gruppe "The Starbox Band" will es einfach nicht vorangehen. Frustriert besiegeln sie das Ende der Truppe und ziehen sich ins Studio zurück.