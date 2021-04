Roger Hodgson und Rick Davies sind sich einfach nicht mehr grün. Mit ihrer Band Supertramp schwimmen sie derzeit zwar auf einer Erfolgswelle, doch über den zukünftigen Sound der Band können die beiden wunderbar streiten. Mehr Pop oder mehr Jazz, eher orientiert an den Charts oder progressiv?

Damit es bei der Arbeit am neuen Album "Breakfast in America" nicht knallt, haben die Streithähne lieber einen Waffenstillstand vereinbart. Jeder arbeitet vorher allein an seinen neuen Songs, im Studio reißen sich die beiden einfach ein bisschen zusammen, so zumindest der Plan. Kurz vor den Aufnahmen hat Hodgson dann noch eine viel versprechende Songidee, die er mit einem wahrhaft bissigen Text unterlegt.

Darin geht's um einen arroganten Sunnyboy, der sich nicht nach Hause zu seiner Freundin traut. Weil die ihn nicht standesgemäß behandelt, ihn wie ihre Möbel links liegen lässt. Er nimmt lieber den längeren Weg nach Haus, um allein mit seinen Träumen vom Superstar-Leben zu sein. Böse Zungen behaupten schnell, dass Hodgson seinen Streitpartner Davies damit meint, ihm mit dem Text eins auswischen will. Bestätigt wurde das jedoch nie. Trotz allen Ärgers wird "Take the long way home" ein Welthit und das Album "Breakfast in America" die weltweit erfolgreichste und bekannteste Scheibe für die Band Supertramp.

Der Text …

… handelt von einem selbstverliebten, unglücklichen Träumer. "Du siehst nie das, was du sehen willst. Setzt dich immer in Szene: Du nimmst den langen Weg nach Hause, nimm den langen Weg nach Hause."

In den Charts …

… ist "Take the long way home" in den USA ein Hit und landet auf Platz zehn. In Deutschland wurde die Nummer nicht als Single veröffentlicht, entwickelte sich aber trotzdem zum Radiohit.

Und heute?