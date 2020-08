Mark James ist am Ziel seiner Träume, seine Existenzängste kann er endlich ad acta legen. Jahrelang hatte er kein Geld in der Tasche und lebte von der Hand in den Mund. Mehr als einige Auftragsjobs für den Produzenten Chips Moman aus Memphis konnte er einfach nicht ergattern. Doch jetzt hat James plötzlich eine Glückssträhne. Mit "Hooked on a feeling" schreibt er für seinen Freund B.J. Thomas den ersten Top 10 Hit. Als dann auch noch sein großes Vorbild Elvis Presley anklopft ist er selig: Der King of Rock 'n' Roll möchte gemeinsam mit Chips Moman einen Song von Mark James produzieren. selig. Elvis Presley hat gerade erst mit einem groß angelegten TV-Spezial ein grandioses Comeback gefeiert und verfolgt nun mit dem Song weitere große Ziele. Der King will zurück an die Chartspitzen und tatsächlich bringt ihn die Nummer wieder groß ins Geschäft. "Suspicous Minds" wird ein Megahit, erreicht Platz sieben in Deutschland und in den USA wird der Song zur letzten Nummer 1 für Elvis bis zu seinem Tod.