Vor fünf Jahren wurde die Band bei einem Casting zusammengestellt. Martin-Smith will das britische Pendant zu den US-Superstars "New kids on the block" kreieren, sucht unterschiedliche Typen und Charaktere und wird schnell fündig. Besonders der 16-Jährige Robbie Williams scheint das ultimative Showtalent zu besitzen. Die Gruppe beginnt eine wahre Ochsentour, tourt durch hunderte Clubs und Einkaufszentren, um eine Fangemeinde aufzubauen. Und die Quälerei lohnt sich. In den britischen Charts kämpfen sie sich nach oben und landen mit "Pray" ihren ersten Nummer-Eins-Hit. Take That gelten als britische Teen-Sensation, als ultimativen Nachfolger der Beatles. Doch so glamourös die Band auf der Bühne erscheint, hinter den Kulissen brodelt es. Robbie meutert gegen seinen Manager, säuft und nimmt Drogen, und weigert sich weiter, solch softe Musik zu produzieren. Zwar landen Take That mit "Back for good" noch die erfolgreichste Single der Bandgeschichte, doch drei Monate später steigt Robbie Williams aus - um später eine überaus erfolgreiche Solokarriere zu starten.