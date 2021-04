Viele Jahre waren sie nicht mehr als ein vielversprechender Geheimtipp - jetzt endlich sind die Talking Heads auf dem Gipfel des Pop-Olymp angekommen. Mit dem Live-Album "Stop making sense" wurde die Band aus New York schlagartig weltberühmt. Die Erfolgsgaranten: zum einen ihr spezieller New Wave-Sound der absolut den Nerv der Zeit trifft, zum anderen Sänger David Byrne, der mit seiner charismatischen Bühnenpräsenz die Fans weltweit begeistert.

Leere im Kopf verpackt in Liedtext = Erfolg für Talking Heads Bildrechte: Colourbox.de

Bei seinen Anhängern gilt der Charakterkopf als die Verkörperung des intellektuellen Großstadt-Neurotikers. Doch nach Tausenden Konzerten und TV-Auftritten ist der gebürtige Schotte total ausgebrannt. Irgendwie fühlt er sich leer und ohne Ideen. Doch die Plattenfirma verlangt nach neuen Songs. Stunden sitzt er also vor einem leeren Blatt Papier, bis ihm plötzlich ein interessanter Gedanke kommt: Warum nicht die gedankliche Leere aufs Papier bringen? So ein bisschen stehen wir doch alle vor dem Nichts - und befinden uns auf der Straße nach Nirgendwo. Nur wenig später ist der komplette Song fertig. "Road to nowhere" wird ein Hit und der größte Erfolg für die Talking Heads.