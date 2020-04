Oldiegeschichte: "Nights on white satin" von The Moody Blues

Zeitsprung: Zwei Jahre später hat sich Justins Leben radikal verändert. Mittlerweile singt er in der bekannten Band "The Moody Blues", die derzeit aber ein dickes Karrieretief verkraften muss. Um Schulden zu tilgen, verpflichten sich die fünf Briten bei einer Produktion der Entwicklungsabteilung ihrer Plattenfirma DECCA mitzuwirken. Mit großem Orchester sollen sie Dvoraks 9. Sinfonie in einer Rockversion aufnehmen. Doch das Projekt scheitert. Allerdings krallen sich "The Moody Blues" die Orchestermusiker und nehmen mit ihnen einige eigene Songs auf. Unter anderem den alten Schmachtfetzen von Justin Hayward. Das daraus resultierende Album "Days of future passed" wird völlig überraschend ein Riesenerfolg. Nur die Singles floppen. Erst fünf Jahre später landet "Nights on white satin" in den Charts und wird verspätet doch noch zum Welthit und zum Markenzeichen für "The Moody Blues".