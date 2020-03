1993: Bill Clinton wird neuer US-Präsident und Billy Joel bringt "The river of dreams" heraus.

Der Text...

... greift Joels Traum auf und beinhaltet auch einige biblische Andeutungen. "Mitten in der Nacht wandre ich im Schlaf herum, von den Bergen des Glaubens zu einem Fluss so tief. Ich suche wohl nach irgendetwas Heiligem, das ich verloren habe. Aber der Fluss ist so breit und das Übersetzen so schwer."

In den Charts...

... landet "River of Dreams" überall in den Top 10. Unter anderen in Deutschland auf Platz 4 und in den USA auf Platz 3.

Und heute?