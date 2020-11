Der Song wird der erste Mega-Erfolg für Thelma Houston. Bildrechte: imago/ZUMA Press

Thelma Houston ist ziemlich sauer. Seit Jahren gilt sie als das große Talent mit der beeindruckenden Soulröhre. Doch Erfolge - Fehlanzeige. Bei ihrem Label Motown-Records ist sie eben nur zweite Wahl, wird immer an der übergroßen Soulqueen Diana Ross gemessen. Und die war ja bekanntermaßen früher mit Labelchef Berry Gordy verbandelt und wird daher überall hofiert und bevorzugt. Auch in Sachen Songauswahl hat die Diva immer das letzte Wort. Hat Thelma schon diverse viel versprechende Titel vor der Nase weggeschnappt.



Ihre neuste Entdeckung will Houston aber definitiv nicht hergeben. "Don't leave me this way" wurde ursprünglich von Harold Melvin and the Blue Notes gesungen, landete aber nur versteckt auf einem Album. Doch auch dieser Titel wird wieder mal zuallererst Diana Ross angeboten, die jedoch zum Glück dankend ablehnt. Die Nummer gefällt ihr nicht, außerdem will sie keine Discomusik singen. Und endlich kann Thelma Houston ihr komplettes Potential abrufen und in diesen Song legen. "Don't leave me this way" wird der erste Mega-Erfolg für Houston und einer der größten Hits der Disco-Ära.