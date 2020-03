Doch darauf haben die Turtles keine Lust! Vielmehr streben die Amerikaner nach dem Gegenteil. Das neue Album "The Turtles Present the Battle of the Bands" soll ihre musikalische Vielseitigkeit demonstrieren. Um ihr Label richtig zu ärgern, präsentieren sie einen wilden Stilmix. Dazu packen sie eine Spaßnummer, eine schräge Parodie auf ihren Erfolgstitel "Happy Together". Mit fast denselben Harmonien und einem total sinnleeren Text. Doch diesen Spaß verstehen die Bosse überhaupt nicht. Tatsächlich sind sie von dem Song derart begeistert, dass sie ihn als Single veröffentlichen. "Elenore" wird ein Riesenerfolg - der letzte große Hit für die Turtles.