So langsam platzt ihnen der Kragen. Howard Kaylan und Mark Volman können die Sprüche ihrer Plattenmanager einfach nicht mehr ertragen. Seitdem die beiden Songschreiber der Turtles ihr Meisterstück abgeliefert haben, sind die Bosse von "White-Whale-Records" völlig von der Rolle.

"Kommt Jungs, schreibt doch einfach noch mehr Hits wie 'Happy Together' - hat doch so gut funktioniert", betonen die nervösen Manager immer wieder. Doch darauf haben die Turtles keine Lust. Anstatt ihren größten Hit immer wieder zu kopieren, wollen sie der Popwelt beweisen, dass sie richtig was drauf haben.

Für das neue Album "The Turtles Present the Battle of the Bands" komponieren sie zwölf stilistisch komplett unterschiedliche Songs, jedes soll eine ganz neue Facette der Turtles aufzeigen. Und dazu packen sie noch einen Scherz, mit dem sie ihrer Plattenfirma richtig eins auswischen wollen.

Eine Spaßnummer, eine schräge Parodie auf ihren Erfolgstitel "Happy Together", die Kaylan und Vollmann in einer knappen halben Stunde zusammen geschustert haben. Mit ähnlichen Harmonien und einem sinnleeren Text. Doch dieser Spaß kommt bei den Bossen überhaupt nicht an. Tatsächlich sind sie von dem Song derart begeistert, dass sie ihn als Single veröffentlichen.