Claudie Fritsch-Mentrop ist ein totales Energiebündel. Die Französin sprüht derart vor Lebensfreude und Tatendrang, dass sie kaum zu bändigen ist. Schon im Alter von 20 Jahren kreiert sie ihre eigene Mode-Linie. Später geht sie auf Weltreise, bleibt wochenlang in Indien und entdeckt ihre Liebe zur Musik. Dort kommt sie auch auf die Idee, sich einen neuen, eingängigeren Namen zu verpassen. "Desireless" bedeutet so viel wie "Ohne Begehren" - mit dem Pseudonym will sie eine große Popkarriere starten.



Doch anfangs läuft's eher mäßig. Sie spielt in unzähligen Bands - ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Erst als sie den Songschreiber Jean-Michel Rivat trifft, geht's steil bergauf. Der schreibt auch gleich eine Nummer, die perfekt zu der französischen Powerfrau passt. "Voyage, voyage" handelt von Freiheit und grenzenloser Lebensfreude, und halb Europa lässt sich von den Synthieklängen verzaubern. Der Titel wird der Überraschungshit und entwickelt sich zur erfolgreichsten Single des Jahres. Für Desireless bleibt's jedoch der einzige große Hit, schon die Nachfolge-Single "John" ist nicht mehr annähernd so erfolgreich.