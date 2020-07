Oldiegeschichte: "Weather with you" von Crowded House

Neil Finn ist völlig genervt. Es ist ein einziges Auf und Ab mit seiner Band Crowded House. Kaum landen sie einige Erfolge, gehts gleich wieder ein paar Schritte zurück auf der Karriereleiter. Schon früh erspielen sie sich einen Ruf als tolle Liveband, erobern sogar einen Plattenvertrag, doch wenig später verliert ihr Label das Interesse, macht einfach keinerlei Werbung für ihr Debütalbum. Daraufhin versuchen Finn und Co. ihr Glück als Straßenmusiker in Los Angeles, spielen in Plattenläden und Restaurants und landen nach Monaten der Ochsentour tatsächlich den Megahit "Don't dream it's over". Als dann die zweite Platte aber schon wieder floppt, weiß Bandchef Neil Finn nicht mehr weiter.