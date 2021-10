Gerard und Chris Koerts wollen es nicht wahrhaben. Nach zwölf Singles, die allesamt floppten, steht ihre Band Earth & Fire tatsächlich vor dem Aus. Fast neun Jahre haben die holländischen Zwillingsbrüder alle Energie in die Musik gesteckt, ihr komplettes Privatleben geopfert, doch jetzt hat sogar ihr Produzent das Weite gesucht. Das Ergebnis: Gerard und Chris liegen sich richtig in den Haaren und streiten über die Gründe ihrer Erfolglosigkeit. Liegt es an ihrer Sängerin Jerney Kaagman, die zwar eine attraktive Erscheinung ist, aber laut Chris einfach ein zu dünnes Stimmchen hat? Oder ist ihre musikalische Experimentierfreudigkeit schuld?



Bisher versuchten die Holländer mit einem wirren Mix aus Rock- und Klassikelementen an den Start zu kommen. Nach Wochen der Auseinandersetzungen sind sich die beiden zumindest in einem Punkt einig: So soll es mit der Band nicht enden!



Mit dem neuen Produzenten Gerrit Jan Leenders wagen sie einen letzten Anlauf und beschließen einen krassen Imagewechsel. Mit Xylophon und Calypso-Rhythmen wollen sie nun auf die Disco-Welle aufspringen. Und plötzlich passt alles zusammen. Selbst Jerneys etwas eintönige, aber sympathische Stimme eignet sich perfekt für die neuen Klänge. Und tatsächlich landen sie gleich mit ihrer ersten Single im neuen Soundgewand einen Volltreffer. "Weekend" wird ein Riesenerfolg - und der größte Hit für Earth & Fire.