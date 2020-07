Georgios Panagiotou sitzt mit seinem Kumpel Andrew Ridgeley in dessen Wohnzimmer in London - gemeinsam träumen sie von einer großen Karriere. Popstars wollen die beiden werden, endlich ihre verhassten Jobs aufgeben und groß durchstarten. Schon eine Weile werkeln sie an ihrer eigenen Musik, wollen ihre Ideen demnächst mit einem Kassettenrekorder aufnehmen und diversen Plattenfirmen präsentieren. Doch vorher gibts noch viel zu tun.

Zeitsprung. Nur zwei Jahre später ist aus Georgios George Michael geworden und mit Andrew feiert er als Duo Wham unfassbare Erfolge. Und natürlich haben sie auch den alten Sommersong für ihr Debutalbum "Fantastic" aus der Schublade geholt. "Club tropicana" wird tatsächlich ein Riesenerfolg und zählt heute zu den bekanntesten Songs von Wham.

Der Text...

... handelt mit einem Augenzwinkern von billigen Cluburlauben und Pauschalreisen. "Club Tropicana, Getränke sind kostenlos. Spaß und Sonnenschein, es gibt genug für alle. Das einzige was fehlt, ist das Meer. Aber keine Sorge, du kannst dich sonnen."

Coverversionen...

... gibt es unter anderem von US5 und Lou Bega.

Und heute?