Die Disco-Ära steuert gerade auf ihren Höhepunkt zu. Da tritt eine Band in Erscheinung, die nicht nur mit eingängigen Melodien, sondern auch durch ihre schrägen Kostüme auffällt: Village People, vom Produzenten-Duo Jacques Morali und Henri Belolo ins Leben gerufen, ist ursprünglich für eine homosexuelle Zielgruppe in den USA zusammengestellt worden.



Nach ersten Erfolgen mit dem Song "Macho man" kommt den Produzenten durch Zufall ein Schild des "Y.M.C.A.", also des "Christlichen Vereins Junger Männer" unter. Der Verein ist bekannt für Sommerlager, Sportzentren und günstige Jugendherbergen, die in dem Lied angedeutet werden.



Dadurch inspiriert schreiben Morali und Belolo schließlich die legendären Zeilen, die für die Village People den weltweiten Durchbruch bedeuten.