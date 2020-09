Die Wende kommt erst nach einem tragischen Todesfall. An dem Tag, als Oldfield zu einem Arbeitsbesuch in New York ankommt, wird Popstar John Lennon ermordet - nur wenige Blocks entfernt von seinem Hotel. Darüber hinaus geht ihm ein Film nicht aus dem Kopf: Der alte Klassiker "Houdini" mit Tony Curtis, in dem es um die Kraft der Spiritualität geht. Mike nimmt sich Zettel und Stift und notiert seine Version einer gespenstischen Mondnacht, in der ein kaltblütiger Mord geschieht. Wieder im Studio steht er dann mit einer neuen Sängerin: die Schottin Maggie Reilly wurde ihm von einem seiner Roadies empfohlen. Und der fertige Song begeistert alle: "Moonlight Shadow" wird ein weltweiter Hit - und der erfolgreichste Song für Mike Oldfield.