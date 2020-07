1985: Michail Gorbatschow wird Generalsekretär der KPdSU - und Katrina & The Waves bringen "Walking on sunshine" heraus.

Alle haben an Katrina Leskanich etwas herumzumeckern. Deine Frisur ist eine Katastrophe, die Haarfarbe auch, deine Klamotten sehen furchtbar aus oder die Musik ist seit 20 Jahren völlig out. Die Gründe für die Aussagen sind vielfältig. In einem sind sich die Plattenfirmen in England einig: Katrina ist mit ihrer Band "The Waves" ein totaler Flop. Die Amerikanerin gibt jedoch nicht auf.