Den derzeit so populären Motown-Sound können sie aber einfach nicht mehr hören. Keine Innovation. Für die beiden klingen alle Songs aus der Detroiter Songschmiede irgendwie gleich. Frech beschließen sie dem Branchen-Primus Paroli zu bieten. Gründen in Philadelphia ihr eigenes Plattenlabel, engagieren talentierte Künstler und wollen so Motown endlich mal richtig Konkurrenz bieten. Und sind damit von Anfang an erfolgreich.