Oldie-Geschichten: "One night in Bangkok" von Murray Head

Benny Andersson und Björn Ulvaeus können es einfach nicht lassen. Nicht mal ein Jahr ist es her, dass sie die Band "Abba" auf Eis legten. Die Schweden wollten durchschnaufen - nach all dem Stress mit Tourneen, Plattenaufnahmen und Promotion den Kopf frei bekommen, Urlaub machen und Däumchen drehen. Doch schon die beiden "Abba"-Frauen Frida und Agnetha hielten es nicht lange ohne Musik aus - veröffentlichten Solo-Alben. Und die beiden Workaholics Benny und Björn sind auch wieder am Wirken. Ein normales Pop-Album kommt für sie nicht in Frage, also werkeln sie fieberhaft an einem Musicalalbum.



"Chess" handelt von der Konkurrenz zweier Schachspieler, einem Russen und einem Amerikaner. Mit brandaktuellem politischem Hintergrund: deren Auseinandersetzung verarbeitet die Thematik des Kalten Krieges der beiden Supermächte. Musikalisch geht's orchestral zur Sache, doch auch Popelemente dürfen nicht fehlen. Unter anderem in einem Song, der vom bevorstehenden Schachgroßmeisterturnier in Bangkok handelt - präsentiert von Chess-Hauptdarsteller Murray Head. Und tatsächlich wird "One night in Bangkok" ein grandioser Erfolg, landet in Deutschland auf Platz eins der Charts.