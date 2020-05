Oldiegeschichte: "Feels like heaven" von Fiction Factory

Kevin Patterson ist es leid. Sein Musiktherapie-Studium läuft eher schlecht als recht. Ständig schläft er bei den Vorlesungen ein. Kein Wunder, schlägt er sich doch die Nächte mit seiner erfolglosen Ska-Band "Rude Boys" um die Ohren. Dabei hat Kevin eigentlich ganz andere Zukunftspläne. Er träumt davon, als Songschreiber und Popsänger den großen Wurf zu landen und viel Geld zu verdienen. Und das, obwohl er eigentlich von der unechten Popwelt angewidert ist, in der schöne Gesichter wichtiger sind als Talent.

Also schmiedet er mit seinen Kumpels Eddie und Chic einen kühnen Plan. Mit ihrer neuen Band wollen sie dem großen Business den Spiegel vorhalten. Sie nennen sich "Fiction Factory" – Schreib-Fabrik – und komponieren eingängige Synthiepopsongs, deren Texte übertrieben die heile Popwelt zur Schau stellen. Und schon mit dem ersten Song, den sie kreieren, treffen sie genau den Nerv der Zeit. "Feels like heaven" beschert ihnen nicht nur den heiß ersehnten Plattenvertrag. Mit dem Song landen sie auch noch europaweit in den Hitparaden. Allerdings bleibt's der einzige Hit für "Fiction Factory", die sich 3 Jahre später schon wieder auflösen.