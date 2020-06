Oldiegeschichte: "Good vibrations" von Beach Boys

Bei den Beach Boys kracht es gewaltig. Vor allem Bandchef Brian Wilson und Sänger Mike Love haben sich in den Haaren. Wilson will unbedingt den innovativen Weg weitergehen, den die Band mit ihrem bahnbrechenden Album "Pet Sounds" einschlugen. Und weiter mit neuen Klängen und skurrilen Instrumenten experimentieren. Love dagegen wünscht sich den alten Surfsound zurück.

Doch Brian Wilson ist wie besessen: die ultimative Single will er produzieren. Mit der modernsten Technik und im zeitgemäß psychedelischen Sound. Kein Aufwand ist zu groß, kein Mittel zu teuer. Die besten Studiomusiker werden engagiert. Dazu verwendet er ein superteures neues Instrument, das elektrische Tannerin, mit dem man Sinustöne erzeugen und deren Tonhöhe verstellen kann. Am Ende werkelt Wilson 7 Monate und 94 Aufnahmestunden an der Nummer.



Die Sessions verschlingen die damals astronomische Summe von 50 000 Dollar. Das Ergebnis ist eine Collage, die aus einer Vielzahl von Takes, aufgenommen in verschiedenen Studios, zusammengesetzt ist. Und Fans und Kritiker gleichermaßen in Begeisterungsstürme versetzt. "Good vibrations" wird ein weltweiter Hit, mit dem die erfolgreichste Phase der Beach Boys in den 1960ern endet. Danach zieht sich Brian Wilson frustriert von bandinternen Streitigkeiten und gesundheitlich angeschlagen immer mehr aus dem Öffentlichkeit zurück.