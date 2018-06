Dewey Bunnell hat unglaubliches Fernweh. Genau wie seine Freunde Gerry Beckley und Dan Peek ist er Sohn amerikanischer Eltern, lebt aber in einer Air-Force-Base in England. Und hat das kalte britische Sauwetter einfach satt. Immer wieder erinnert er sich an einen traumhaften Kalifornien-Urlaub, den er vor Jahren mit seinen Eltern verbrachte. Die Landschaft, das warme Wetter und überhaupt, das amerikanische Lebensgefühl lassen ihn einfach nicht los.

Unzählige Textskizzen hat er im Tagebuch von seinen Eindrücken hinterlassen. Und die will er jetzt ordnen und in Songtexten bündeln. Gemeinsam mit Gerry und Dan gründet er eine Band, nennt sie bezeichnenderweise "America“ und versucht mit Folkrock ganz im Stil von Neil Young Fuß zu fassen. Und das gelingt erstaunlich gut. Ihre Songs handeln von unendlichen Highways und der unfassbaren Natur Kaliforniens und fast jeder glaubt, dass es sich hier um eine uramerikanische Band handelt. Vor allem eine Nummer sticht heraus. In ihr geht es um einen abstrusen Wüstentrip, in dem ein Mann auf einem namenlosen Pferd unterwegs ist. Und tatsächlich treffen sie damit nicht nur den Nerv des US-Publikums, sondern landen gleich mit ihrer ersten Single auch einen Erfolg in Europa. "A horse with no name“ wird ein Riesenhit und der Durchbruch für die Band "America“.