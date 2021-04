Sänger Paul Carrack ist total enttäuscht, waren er und Comer doch früher die dicksten Freunde, die sich alles erzählten. Jetzt scheint die Band an Comers Ego-Trip zu zerbrechen. Dabei ist "Ace" eigentlich der neue Geheimtipp. Mit ihrem angesagten Pub-Rock begeistern sie ihre Fans in Kneipen und Clubs.

Ihre Musik ist ehrlich und schnörkellos und ihr Sound hat sich schon bis zu den Managern der großen Plattenfirmen herumgesprochen. Carrack packt also seinen Frust lieber in einen neuen Song. "Wie lange läuft das alles schon?" singt er darin immer wieder. Und meint natürlich seinen alten Kumpel Comer. Der hat sich schon längst für seinen Alleingang entschuldigt und wird schließlich auch begnadigt. Also spielt er tatsächlich den Bass bei dem Titel, der den Verrat an seiner eigenen Band anprangert. "How long" wird schließlich der ersehnte Durchbruch und der größte Hit für die Band "Ace".