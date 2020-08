Die Beach Boys stehen vor einem Scherbenhaufen. Wurden sie vor knapp zwei Jahren für das revolutionäre Album "Pet Sounds" noch als Retter der amerikanischen Rockmusik gefeiert, so hat sich nun die Stimmung komplett gedreht. Mastermind und kreativer Kopf Brian Wilson versinkt immer tiefer im Drogensumpf. Ist nicht mehr ansatzweise in der Lage seinen Ansprüchen gerecht zu werden. Außerdem weht ein komplett neuer Wind in der Musikszene. Die unbeschwerten Texte und das saubere Image der Band sind nicht mehr up to date, jetzt zählen eher kritische Worte und raue Töne. Das traurige Ergebnis: das letzte Beach Boys Album floppt gnadenlos. Die darauffolgende Tournee muss abgesagt werden.