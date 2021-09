Oldiegeschichte: "In the army now" von Status Quo

Status Quo steht vor einer Zerreißprobe. Sänger Francis Rossi und Bassist Alan Lancaster liegen sich derart in den Haaren, dass sie nur noch über Anwälte kommunizieren. Und natürlich geht’s mal wieder um das liebe Geld. Der Streit geht so weit, dass sich die beiden Gründungsmitglieder gegenseitig aus der Band klagen wollen. Rossi gewinnt vor Gericht, auch weil Quo-Gitarrist Rick Parfitt auf seiner Seite steht.

Status Quo live on Stage! Bildrechte: MDR/Werner G. Lengenfelder Beide wagen einen Neuanfang mit neuem Bassisten und neuem Schlagzeuger. Und einem ganz anderen Sound. Weg vom typischen Boogie-Rock versuchen sie sich an 80er-Synthieklängen. Und wählen als Album-Titelsong ausgerechnet eine Nummer, die vor Jahren vom holländischen Produzententeam Bolland & Bolland geschrieben wurde. Genau die Jungs, die gerade erst Falco mit "Rock me Amadeus" in die Charts hievten. Dazu hat der Song, ebenfalls für Status Quo ungewöhnlich, einen ernsthaften, nachdenklichen Text. Doch der Plan geht zur Überraschung vieler auf. "In the army now" wird ein Riesenhit und gerät zum perfekten Comeback für Status Quo.

Der Text

...ist eine Hymne gegen den Krieg und handelt vom Alltag eines Soldaten im Einsatz. "Lachende Gesichter bei der Landung, aber als du ankommst wirst du verdammt. Du bist jetzt in der Armee. Handgranaten fliegen dir um die Ohren, wenn du überleben willst, musst du auf Zack sein. Du bist jetzt in der Armee."



In den Charts

... landet "In the army now" auf Platz 1 in Deutschland, in Großbritannien erreicht der Titel Platz 2.

Und heute