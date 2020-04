Erst ein folgenschwerer Anruf des Musikproduzenten Mike Post bringt Joey endlich ins Rampenlicht. Post hat sich als Song-Komponist für Fernsehserien einen Namen gemacht und schon die Melodien für "Detektiv Rockford" und "Magnum" geschrieben. Jetzt soll er für "Greatest American Hero", die Serie über einen tollpatschigen Superhelden, die Titelmusik abliefern und engagiert Joey Scarbury als Sänger.



Für alle Beteiligten ein absoluter Volltreffer. Beim US-Publikum kommen Serie und Song bestens an: "Believe it or not" wird zum Chartstürmer und macht Scarbury schlagartig berühmt. Doch der Traum von der großen Karriere ist schnell vorbei: Schon seine nächste Single "When she dances" wird ein totaler Flop.